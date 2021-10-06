中興電工近年將多角化經營觸角延伸至都更案，藉此跨足房地產市場，開始進入收割。首樁台北都更建案代表作—台北敦南御所豪宅建案去年第三季完工，目前預售六成，今年可再認列獲利；新北三重都更案原規劃今年第一季取得建照，目前將延後至明年取得施工執照。
中興電工生產發電機等重電產品起家，近年延伸至電力工程及微電網、氫能源、儲能及燃料電池等新能源事業，系統整合、CNC車床，前進大陸投資設廠，以及嘟嘟房停車等事業，其中GIS開關等重電目前在手訂單約220億元，近年更積極主導雙北市都更案，也頗有斬獲。
據指出，中興電首樁跨足台北都更建案代表作—台北敦南御所豪宅建案基地650坪，興建地下6層、地上23層，住戶數140戶，採先建後售，中興電分回樓地板面積2,500坪，去年第三季完工，目前市場每坪開價170～230萬元，去年預售近四成，銷售金額16～17億元，去年認列處分資產利益4.33億元。中興電透露，敦南御所建案目前銷售已達六成。
中興電第二樁都更案位於新北市三重區A、B兩地塊占地900多坪，規劃興建二棟地上15層樓住宅，採取與地主合建，中興電可分得45％，原本規劃去年底取得拆遷執照，今年動工興建，預計2022年底完工，投資金額11、12億元，可銷售樓地板面積2,520坪，預估處分獲利6、7億元。中興電表示，全案希望明年能取得施工執照。
(時報資訊)
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