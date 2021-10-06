中興電看好電動車市場未來快速成長，5日宣布，以「iCharging」新品牌進軍國內電動車充電服務市場，與永固、應安及車麗屋等連鎖停車及汽車百貨業合作建電動車充電樁，也與台灣聯通停車場洽談合作，預計年底全台完成10個電動車充電樁建置，三年內目標擴增至200個。

主導全案的中興電停車事業群充電事業處營運長兼庫網金融科技董事長江馥年，是中興電董事長江義福兒子，5日出席iCharging台北小巨蛋電動車充電服務啟用典禮表示，中興電2016年啟動iPARKING智慧停車服務，目前會員數至少40萬人，中興電嘟嘟房停車事業今年初取得高速公路湖口南北、清水與東山四個休息站停車場，總計10個電動車充電樁建置、及八年充電服務經營權，預計今年底正式上線營運。

江馥年指出，中興電目前在南港展覽館及台北小巨蛋停車場都建置iCharging電動車充電樁，台北小巨蛋停車廠設180KW～200KW電動車充電樁，每充電一次15～20分鐘，即可充飽電力，採取充電費與停車費分開計算，每度電收費12元。

江馥年表示，中興電目前在全台有400個停車場，並與永固、應安兩家連鎖停車運營商，以及汽車百貨連鎖店車麗屋展開電動車充電樁合作，其中與永固停車場進行全面性合作，先在台北市三個停車場各建置一個電動車充電樁，由永固提供場域，中興電負責建置電動車充電樁及運營，雙方共同分潤。

中興電規劃每月新增三～四個電動車充電樁建置，預計三年內，全台完成200個符合CCS1及CCS1規格的電動車充電樁設置，每一個充電樁建置費用至少150萬元。

中興電董事長江義福指出，中興電嘟嘟房停車事業去年營收約20億元，今年受疫情影響，營收恐降至16～20億元；中興電看好電動車將是未來汽車市場主流，在嘟嘟房停車事業底下另設充電服務營運部門(CPO)，未來以CPO為主軸，針對嘟嘟房停車場、iParking及百分之百持股壹傳科技三家公司進行資源整合，預計年底完成停車事業分割且成立新公司，未來不排除IPO的可能性。

(時報資訊)

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