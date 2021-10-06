內政部都市計畫委員會5日審議通過竹科寶山二期擴建計畫，將於新竹科學園區周邊設置四座2奈米製程量產廠房及相關公用設備，台積電2奈米預計2022年開始動工興建廠房。

寶山二期擴建計畫是因應台積電擴廠需求，讓台積電第一座2奈米廠可以進駐竹科寶山園區，初估工期約60個月，將創造2,500個就業機會。未來將可帶動周邊地區7.8萬個工作機會，及22兆元以上的產業關聯鏈的產值。

內政部表示，行政院於2020年10月19日核定竹科寶山二期擴建案，擴大和變更部分保護區域約98公頃，作為園區事業專用區及相關公共設施用地。而科技部則配合行政院核定案，提出先進製程量產基地的需求，申請個案變更都市計畫，已於2021年7月28日通過環評審議。

科技部評估我國先進奈米製程發展需求及聚集效益，為強化國內半導體產業布局及提升國際競爭力，經由寶山二期擴建計畫，於新竹科學園區周邊設置四座2奈米製程量產廠房及相關公用設備。

內政部指出，寶山二期擴建案，攸關台灣半導體產業及國家整體發展戰略考量，5日通過審議後，未來可使竹科繼續保有最佳先進製程研發基地與先期量產設廠之優勢，並可持續帶動我國高科技產業發展，確保我國的半導體產業能在世界保持領先優勢，期待能發揮整體科技產業群聚效益，為國內經濟挹注動能。

(時報資訊)