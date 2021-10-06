在PC、伺服器／物聯網相關電源營收月增率都高達一成左右帶動下，光寶科（2301）宣布，9月營收以146.13億元，創下今年單月營收新高，比上個月成長8％、與去年同期持平，第三季營收為418.63億元，季增3％、年增2％，符合原先第三季營收季增、年增的預期，前九月營收為1,202.57億元，年增10％。

光寶科原先預期今年第三季將會像往常一樣是營收最高峰，然而隨著伺服器用MOSFET缺口擴大，不少訂單已經遞延至第四季才能出貨，加上許多客戶都為了因應明年農曆年較早，希望能夠提前至第四季拉貨，光寶科認為今年營收高峰將由第三季、轉移至第四季，不過光寶科仍預期第三季營收能夠季增並且年增，只是幅度會比原先預期小。

光寶科9月營收以146.13億元創下今年單月營收新高，主要動能來自於伺服器／物聯網部門以及PC相關電源，第三季營收因而來到418.63億元，季增3％、年增2％，符合預期。

光寶科表示，光電部門九月份營收貢獻度為19％，受惠於LED光耦合器與感測模組在5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化UV LED等出貨暢旺，以及高階Mini LED需求提升，營收與上個月約為持平，出貨較去年同期持續成長。

而在雲端及物聯網部門方面，9月營收占比為29％，續創今年新高。

(時報資訊)

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