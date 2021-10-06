銅箔基板廠聯茂（6213）5日公布9月營收，28.21億元、較8月略減一成、年增32.91％，第三季營收89.39億元，創單季歷史新高。展望後續，公司看好高頻高速材料需求依舊強勁，以及江西二期剩餘新產能將全數開出，對於第四季營運維持正面看待。

聯茂表示，5G、AI、HPC等趨勢，高頻高速網路環境建置、資料中心、雲端存儲/運算等需求持續成長，可看到科技大廠對於伺服器的資本支出預算仍維持在高檔，因此帶動相關網通、伺服器等基礎建設類產品需求強勁。

基地台方面需求也沒消失，今年來呈現平均分布，公司看好基地台後續將會維持成長，尤其先前中國標案也已經確定，只是是否會像去年一樣突然單季拉貨爆大量，則需持續觀察，目前聯茂觀察，若第四季沒有出現明顯放大量，基地台的相關動能有望一路延伸至明年上半年。

另外，車用電子也是聯茂看好的成長動能，公司表示，受惠汽車從機械化走向電子化的趨勢，尤其電動車正加速成長，在ADAS、自動駕駛等應用帶動下，車載電子儀器的數量越來越多，進而帶動高速材料在車用電子市場滲透率越來越高。

整體來看，聯茂認為，市場對於高頻高速材料的消耗量一直在變大，需求遠大於供給，像是商用/企業伺服器、雲端資料中心、基地台、車用電子、消費性電子等，都有強勁的需求，因此對於後續營運維持正面看待，下半年優於上半年可期。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意