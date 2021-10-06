凱美（2375）公告9月營收，受大馬廠停工、廣東限電衝擊，單月營收降至6.7億元，月減8.9％、年增55.2％，為連續第二個月下滑，惟第三季營收仍年增519.08％，創單季營收新高紀錄。

凱美今年合併旺詮，加上鋁電迎來罕見的漲價潮，成長動能強勁，法人原預估凱美今年獲利可望挑戰一個股本，不過疫情衝擊旺詮的馬來西亞廠生產，廣東、昆山限電又先後影響東莞廠、昆山廠，凱美提前預告第四季營收恐呈現季減趨勢，幅度仍待觀察，法人推估，凱美今年度獲利將略下修至8～9元。

凱美表示，中國大陸從先前部份限電，自9月下旬開始轉為多數地區大規模停電，對各項產業的上中下游生產都有全面性影響，因此，缺料及漲價將持續擴大。

此外，廣東省已宣布尖峰電價上漲25％，相信藉此可較為有效扭轉供電不足的問題，唯預計至年底前，所有生產及出貨都將因缺電而較第三季減少。

凱美除了有一座鋁電廠位於東莞之外，旗下旺詮電阻廠分布於馬來西亞、昆山、湖南，產能比重各約60％、20％、20％，無論是馬來西亞的疫情、中國大陸的限電，凱美均遭波及。

累計凱美第三季營收達21.42億元，仍優於上季，並創單季營收新高紀錄，季增1.04％、年增519.08％。

(時報資訊)