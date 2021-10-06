半導體研發實驗室龍頭閎康（3587）受惠於氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代半導體檢測分析接單暢旺，第三季合併營收9.05億元創下歷史新高。閎康宣布投入每年總計2,000萬元的研發經費，補助20個有潛力的計畫並加速研發進度，其中將超前部署包括氧化鎵（Ga2O3）等有第四代半導體之稱的超寬能隙（UWBG）化合物半導體相關製程及材料，後續營運表現將如虎添翼。

閎康公告9月合併營收月增1.0％達3.06億元，較去年同期成長11.5％，為單月營收歷史次高及歷年同期新高。

第三季合併營收季增11.7％達9.05億元，與去年同期相較成長10.6％，改寫季度營收歷史新高。累計前三季合併營收24.47億元，較去年同期成長9.3％，創下歷年同期新高紀錄。

閎康表示，有鑑於在開發新元件與新材料研究過程中，分析檢測方面所需具備的尖端服務技術，特別透過科技部的協助，針對台大、台師大、清大、陽明交大、中央、中興、成大、中山等八所國立大學，每年提供總計2,000萬元的研發補助經費，希望藉此強化研發能力，促進產業升級。而這也是台灣第一家半導體研發實驗室願意提撥高額研發經費向下紮根，讓企業與學術單位共獲雙贏的創舉。

閎康董事長謝詠芬表示，在擔任清華大學校友會理事長時，長期與學界保持緊密聯繫，深知學術單位在研究經費上的短絀，以及在高端或貴重設備使用資源的不足。台灣其實有很多好的研發技術能量，但是往往受限於此，導致許多教授無法在短時間內完成研究，因而錯失了在國際上發表論文或是商轉的機會。

謝詠芬表示，閎康身為台灣半導體研發實驗室龍頭，理應針對這些好的技術團隊給予支持，因此決定投入每年總計新台幣2,000萬的研發經費，補助20個有潛力的計畫。此外，每項計畫公司也都將指派專案人員進行深度的合作，讓這些投入研發的團隊，不只有金錢上的贊助，更有台灣最專業的檢測團隊協助，使其得以加速研發進度。

謝詠芬指出，這次補助將主要聚焦在高科技產品和製造、封裝、測試與系統等主題，並運用先進分析檢測技術的研究計畫，支持學術單位在創新元件、材料及創新構想的先期研究及開發。

計畫結束後的智慧產權會由閎康與研發團隊共有，閎康未來不僅可以共享研發成果，更可把最新的技術導入公司，有助閎康未來以更高規的能量服務所有的客戶。

(時報資訊)

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