群創與戴爾科技集團（Dell Technologies）共同舉辦「AI迎來智慧新時代 數據驅動企業核「新」競爭力」記者會。群創總經理楊柱祥透露，為展現數位轉型的決心，總經理身兼「數位長」，現在不但財務報表關帳速度快，經數據分析還可計算備料情況，為各廠區生產做最適安排，達成智慧製造與智慧營運並進。

對於第四季面板市況，楊柱祥表示，消費性產品的需求比較弱，不過商用、車載等應用的需求都還相當穩健，訂單能見度可以看到明年第一季。

數位轉型成為疫後時代新顯學，群創以特有的「XYZ轉型策略」，輔以「數位人才培育」、「數據再造工程」兩大基礎利器，推進數位轉型，達成「智慧製造」成效。楊柱祥表示，20個月前兼任數位長，在疫情期間轉型可降低對客戶影響，現在不但財務報表關帳速度快，透過數據分析還可計算備料情況，為各廠區準備零組件做最適安排，不僅可以降低庫存跌價損失，還可以提高產品良率，甚至研發人員可根據數位化的資料改善製程，開發產品。

而雲端時代也改寫數位人才版圖，群創積極培育數位人才，用科技加值人才培育，推展至今培育近3,800名數位轉型專家，預計五年推動計畫，目標培養750位高階數位經理人、2,500位數位研究員及領域專家。透過「結構化學習藍圖」，建構各職位員工數位培訓學程藍圖。

「文化塑造」邀請數位專家及外部AI教育機構分享如Google、麥肯錫，型塑數位企業學習文化。「遊戲化學習」將數位課程遊戲化與E化設計，幫助員工即時、即學、即用，循序漸進完善規劃數位人材培育計畫。

數據是實現數位轉型的關鍵元素，群創將數據賦能，建構「數據再造工程」，引進戴爾大數據分析極限平台，員工在數據平台上協同合作，提高資源及流程的整合能力。透過生產機台參數設置控管平台，有效降低人力26％，減少品質異常57％。

(時報資訊)