市場研究機構TrendForce公布最新10月上旬報價，全尺寸電視面板價格續跌，55吋、65吋等大尺寸電視面板跌幅擴大到12～15美元，而32吋、43吋面板也持續大跌、甚至跌回去年同期的價格，而IT面板報價也全線持平。第四季面板跌勢不止，預期本季底中小尺寸電視面板將下探現金成本，單季獲利將大幅壓縮。

TrendForce研究部資深副總邱宇彬表示，因為運輸時間拉長等因素影響，今年電視面板旺季備貨已經在9月告一段落。電視面板持續由買方市場主導，預期短期報價跌價趨勢不變。

原先市場估計電視面板出貨量約6,400萬～6,500萬片，但實際出貨量約6,200萬片的水準，減少了3～5％，這些都是庫存。由於品牌手上有不少高價的面板庫存，又面臨航運成本暴增的壓力，影響品牌廠拉貨的信心，第四季拉貨動能仍相當疲弱。

接下來品牌何時回頭拉貨？可能要觀察雙十一、黑色星期五等傳統旺季銷售表現的強弱而定。

由於第四季拉貨動能疲弱，電視面板價格跌勢難止，TrendForce公布10月上旬面板報價，全尺寸電視面板價格續跌，32吋面板價格下跌5美元、43吋下跌9美元，至於55吋、65吋跌幅更高達12～15美元，55吋面板10月上旬均價滑落到170美元、65吋面板價格來到238美元，跌回了今年初的價位。而32吋、43吋面板價格連續四個月大跌，10月上旬均價分別來到51、92美元，雙雙回到了去年9月底的水準，面臨成本保衛戰，由於價格跌深，接下來跌幅可望有所收斂。

另一方面，隨著電視面板利潤嚴重壓縮，面板廠調整產能配置，把更多產能轉往IT面板，造成IT面板供需也逐漸反轉。10月上旬監視器、筆電面板主要尺寸的價格大多持平，不過監視器面板隨著電視面板走弱，下旬包括19吋、27吋監視器面板恐將轉跌，至於ChromeBook主流尺寸11.6吋面板則是續跌0.6美元。

商用筆電面板備貨優於預期，IPS FHD密版需求相對有所支撐，預期10月包含14.6吋、15吋等主流尺寸面板仍是有機會小漲0.5～1美元。

(時報資訊)