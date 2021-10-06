財政部國產署近日預告2021年第六批都更宅標售，包括五大案共13宗標的，預計10月20日開標。其中以北市中正區「正隆天第」最受矚目，因多次流標，國產署本次下殺九五折力求標脫，最低總價從1.02億元降至0.97億元跌破億元。
國產署資料顯示，本次第六批都更宅以北市大安區「明日博」穩坐總價與單價王，明日博兩宗總價分別為1.06億元、1.12億元，面積依序為113坪、120坪，每坪單價約93.9萬元、92.7萬元，明日博標的坐落於忠孝新生站與市民大道附近。
至於北市中正區「正隆天第」位於捷運古亭站旁的羅斯福路精華地段，鄰近師大商圈，六宗總價為9,701萬元～9,974萬元，相較之前1.02億元～1.04億元約降價5％，等於是打九五折，其面積分別約113坪，單價為81.4萬元～83.7萬元。
北市萬華區「全坤威峰」鄰近西門商圈，屬於精華地段，單一標的總價為4,823萬元，因屬於店面，其面積僅54坪，每坪單價88.9萬元左右。
而新北市新店區的「友座臻美」位於捷運大坪林站與七張站一帶，三宗標的總價分別為3,970萬元、4,342萬元、4,378萬元，面積約66坪～72坪，單價為59.8萬元～60.7萬元。
另永和區「勝開大地」鄰近永和仁愛公園、永平高中，單一標的總價3,597萬元，面積約72坪，單價為49.7萬元。
國產署指出，我國都更宅今年已開標五批次，合計列標143戶、標脫91戶，標脫率約64％，其中三批次標脫率皆超過五成，主要為今年推出南方莊園建案頗受自住客青睞。
(時報資訊)