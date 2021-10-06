財政部台北國稅局表示，我國109年度所得稅申報期間為110年5月1日至110年6月30日，但目前還有部分機關團體、營利事業尚未申報營所稅與未分配盈餘，若超過補報期限仍未申報，稅局將依營所稅額加徵20％怠報金，最高裁罰9萬元。

台北國稅局指出，營利事業與機關團體應在所得稅申報期限完成營所稅、未分配盈餘等申報程序，未申報者將依序被國稅局列入「滯報」與「怠報」範圍。根據台北國稅局統計，每年約有2千家單位（營利事業與機關團體）為逾期未申報者。

國稅局首先會針對這些未申報單位發出「滯報通知書」，業者必須在收到後15日內（滯報期限）需補辦申報，若機關團體或營利事業在滯報期限內補繳營所稅與未分配盈餘稅款，僅需額外多繳10％稅額的滯報金，其金額依所得稅法標準為1,500元～3萬元之間。

但如果機關團體或營利事業超過滯報期限內仍未申報，國稅局則會將未申報者列入「怠報」範圍，稅局將依照查核資料或同業利潤標準核定其所得稅額、未分配盈餘稅額並加徵20％怠報金，其金額依所得稅法標準為4,500元～9萬元之間。

不過官員也提醒，如果企業逾期申報，不僅而且無法享有盈虧互抵的租稅優惠，如果另有短漏報情況，國稅局可依照申報不實規定，裁處企業補稅金額三倍以下的罰鍰。

以所得淨額1千萬元的A公司申報109年度所得稅來說，其報稅期限為6月30日，如果A皆未申報，國稅局將在7月上旬寄出滯報通知書，而A當年度則無法享有盈虧互抵的租稅優惠。

若A在收到滯報通知書後15日內補報補繳稅，除了營所稅額200萬元外，還需繳10％稅額滯報金，即為3萬元（罰鍰上限）。若A拖到滯報期限後才繳，除本稅外還要再多課20％怠報金，即為營所稅額200萬元與怠報金9萬元（罰鍰上限）。

(時報資訊)