力拚「公司治理3.0－永續發展藍圖」，金管會修法。金管會證期局副局長蔡麗玲5日指出，參酌「2020年亞洲公司治理報告」建議事項，以及接軌國際規範，此次修法兩重點為「強化公司推動永續發展執行情形」，以及「資通安全風險管理」等資訊揭露透明度，為收集各界意見將預告拉長30天，預計2021年底可上路。

蔡麗玲指出，此次研議修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，修正兩大重點，一是提升公司推動永續發展資訊揭露品質，一是強化資通安全管理的資訊揭露。

為強化環境及社會的資訊揭露：此次將公司履行企業社會責任情形修正為「推動永續發展執行情形」。另外，過去各公司在ESG資訊揭露品質上差異大，且少有具可比較性的資訊，此次修法提供相關揭露指引，以利公司揭露更為具體明確及量化之環境及社會議題相關內容。

公司治理方面，則針對董事會職能、功能性委員會、簽證會計師公費等有新的要求。像是明定公司應具體敘明董事會的多元化政策、具體管理目標及落實達成情形，以及個別董事及監察人的專業資格與經驗。

另外，簽證會計師公費，參考國際趨勢，刪除公司可選擇採級距揭露方式，將簽證會計師公費的揭露方式改為「個別揭露金額」，並應揭露非審計服務內容。

「強化資通安全管理之資訊揭露」部分，為強化資通安全管理，明定公司應敘明資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理的資源等資訊，且明定公司應揭露因重大資通安全事件所遭受的損失、可能影響及因應措施，以及資通安全風險對公司財務業務的影響及因應措施。

(時報資訊)