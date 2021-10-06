合庫使用金融科技再有創舉，應用商業智慧（BI）工具獨家研發的「客戶洞察平台」，以數位功能儀錶板，取代傳統人工作業和冗繁書面資料分析，並使用視覺化拖拉方式提供業務決策人員如同置身於「商業戰情室」，發揮更多資訊取得及分析的重要功能。

包括能迅速取得逾百萬企業客戶的基本資訊、往來情形或商品部位等概況資料，還能剖析同產業客戶概況，運用科技解讀數據背後不同角度的客戶態樣，對此合庫指出，該新技術的研發，將更能輔助第一線分行同仁提供更貼近企業客戶需求的金融服務與建議。

合庫董事長雷仲達自2017年接掌合庫以來，在合庫推動組織年輕化和數位化。以往金融業的科技應用多聚焦在消金、財管領域，合庫將金融科技進一步透過最新建立的「客戶洞察平台」，運用在企金領域，助陣第一線的行員徵審、風控，彙整行內企業客戶資料及外部超過30項公開數據資源。

此外，合庫數據分析團隊的研發成果，還包括了2020年藉由導入數位勞動力，以機器人流程自動化技術縮短作業時程及提升效率，並成功導入18條RPA流程，以申辦信用卡為例，可節省50％的作業時間。

據合庫統計，截至2021年，合庫數據分析團隊已偕同業務單位完成逾百件數據分析案，運用多項演算模型成功輔助業務單位推升業務績效，尤其是合庫為全體國銀房貸前四大行，已透過數據演算模型，成功提升房貸增貸金額30％，同時提升理財推廣成功率，相較導入數據應用前的推廣效率，成長幅度超過五倍。

(時報資訊)