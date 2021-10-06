中租控股旗下中租迪和5日完成3年期聯合授信案簽約，原預計籌募金額新台幣50億元，在各大行庫支持之下，參貸超額認購達148％，最終以新台幣60億元結案。

中租控股表示，該案為再融資案，資金用途為償還金融機構借款及充實營運周轉所需資金，由兆豐銀統籌主辦並擔任額度管理銀行，台銀、合作金庫、一銀為共同主辦銀行，並有三井住友、土銀、農業金庫、彰銀、華銀等行庫共同參與。

中租控股指出，公司創立至今已逾40餘年，除租賃本業，近年多角化經營策略，投入新產品開發及新市場拓展，更跨足太陽能電廠領域，並推出「全民電廠」的創新業務，與全民共享綠電經濟，營運規模逐年擴大。因此，中租迪和此次聯貸案，為多元化籌資管道以支應中租迪和未來營運成長資金需求。

中租控股董事會日前也決議將發行國內第一次無擔保轉換公司債，額度新台幣60億元，發行天期三年期，票面利率為零，將依票面金額的100.5％發行，中租控股表示，該案將採詢價圈購方式全數對外公開承銷預計發行募得價款將用於償還銀行借款，相關的轉換辦法將等確定後再另行公告。

據中租控股公告，中租-KY8月自結合併營收61.5億元，創今年單月新高，較去年同期更成長21％，前八月累計營收新台幣466.5億元，年增22％；前八月合併稅後純益新台幣141.9億元，年增31％；累計每股稅後純益（EPS）9.66元，營運表現不受新冠疫情影響。

(時報資訊)

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