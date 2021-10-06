中央銀行公布9月底外匯存底月增13.21億美元至5,448.99億美元，連續二個月創新高，央行外匯局局長蔡烱民表示，主要是外匯存底投資運用收益挹注。至於9月台股重挫555.52點，反應在外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額回落至6,913億美元，約當外匯存底的127％、月減5個百分點。

蔡烱民表示，9月外匯存底變動，減少的部分主要是受國際美元指數上揚1.73％影響，主要非美貨幣對美元大多貶值，使得以歐元等其他外幣持有的外匯折計成美元後減少；至於增加的部分來自外匯存底投資運用的收益，「這個月投資收益認列比較多，每個月認列差異大」。

9月國際美元指數上漲，主要非美貨幣對美元匯率貶值較明顯，其中歐元貶值1.73％，英鎊重跌2.34％，澳幣下挫1.42％，日圓貶幅也達1.82％，僅人民幣相對有撐、微跌0.1％。

相對於歐元等主要貨幣9月貶值幅度大，新台幣僅小跌0.34％。蔡烱民指出，9月匯市供需仍大致平衡，今年大致情況是1月資金供給過多，央行進場買匯，3月需求加大，央行進場賣匯提供流動性，維持匯市交易秩序，且2月之後至6月底為淨賣匯，「整體來說，第一季供需變動變大，第二季及第三季供需均維持平衡」。

蔡烱民認為，近期美元走強，主要反應8月底全球央行總裁年會後，美國聯準會（Fed）鮑爾釋出的縮減購債訊息，及9月利率決策會議結論，可能11月啟動縮減購債、明年6月終止購債，加上通膨升高，美債殖利率上揚，最近市場甚至認為應加速QE（量化寬鬆）退場，明年3月就終止購債，支撐短期美元續強的可能。

新台幣5日收在27.907元的逾一個月新低。蔡烱民說，近日外資匯出，還有ETF等海外投資款出去，但因出口表現不錯（出口商拋匯需求大），均影響新台幣匯率變動。

台灣外匯存底餘額目前排名世界第五，第一名是大陸至8月底3兆2,321億美元，第二名日本至8月底為1兆2,980億美元，第三名瑞士至8月底1兆185億美元，第四是印度至9月24日的5,767億美元。南韓8月底外匯存底為4,393億美元。

(時報資訊)