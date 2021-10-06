外國金融巨頭仍相當看好中國投資機會，繼貝萊德、富達國際後，近期路博邁（Neuberger Berman）也正式獲得中國批准設立獨資公募基金公司。此外，另一種投資模式也逐漸興起，橋水（Bridgewater Associates）以及多家基金公司正加速在海外設立中國基金，引發投資人追捧。

中國證監會9月24日宣布，批准路博邁基金管理（中國）有限公司設立，該公司註冊資本人民幣1.5億元，由路博邁全資持股，也是繼貝萊德、富達國際後，大陸第三家外資獨資公募基金公司。

此前路博邁中國區執行總裁劉頌在公開活動中曾透露對中國的投資邏輯，劉頌表示，中國的潛力使其成為不同於新興市場的資產類別，且與其他主流成熟市場的關聯性很低，能夠有效分散風險。

中美磋商為外資進一步開啟中國金融大門，雖然索羅斯等投資人認為投資中國是錯誤選擇，但仍有許多外國資管、基金巨頭堅定前進中國。富達國際就在8月時成為第二家獲批的外資獨資公募基金，而拔得頭籌的貝萊德已在9月正式推出公募基金產品。

目前VanEck、聯博、施羅德等多家外資機構，也正在排隊申請中國公募基金牌照，對中國市場展露出濃厚興趣。

另一方面，不少海外基金選擇在海外發行中國基金的方式進行投資。中國基金報報導，橋水在日前披露的訊息顯示，其中國基金設立以來共銷售24.88億美元，是規模逾10億美元的超大型基金，反映出受到追捧的程度。

(時報資訊)