國際信評機構惠譽最新報告指出，大陸地產商恒大集團債務風波在第三季不斷擴大，拖累亞太區非投資級別債券（俗稱垃圾債）母公司的融資成本，第三季升至7.5％（第二季為6.3％）。並預期惠譽「企業債高息50」組合中的50家企業，第四季將繼續面臨評等下降風險。

香港經濟日報報導，在惠譽「高息50」企業中，有19家是大陸住宅物業發展商。如果以未償還境外債券規模排序，前14大高負債公司全是大陸房企，其中以恒大未償還境外債規模最大，高達192億美元。

排在第二名和第三名的，是同樣在港上市的佳兆業集團、融創中國，分別涉及116億美元、77.6億美元。目前惠譽給予它們的評級展望為穩定或正面，暫時沒有重大降等風險。

惠譽指出，2021年初至今，累計有12次涉及「高息50」的評等下調行動，為前12個月的兩倍。惠譽表示，到9月底，「高息50」的未償還跨境債券規模達到1,210億美元，規模與2020年底相同，有機會看到近七年來首次境外債券規模沒有擴大。

惠譽表示，「高息50」企業有26億美元債券於2021年第四季到期，而2022年到期債券規模將大增至282億美元，為歷年新高。2023年將會進一步增至287億美元。其中，恒大到期債券分別占2022年、2023年的22％與20％。

(時報資訊)