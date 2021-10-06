隨著大陸滬深兩市交易熱絡，代表外資動態的北向資金也加速流入A股市場。Wind數據顯示，2021年前三季，北向資金累計淨流入人民幣（下同）2,918.47億元，創同期歷史新高。

中國證券報報導，第三季，北向資金十分活躍，累計淨流入681.86億元，其中7月～9月分別淨流入107.62億元、269.05億元、305.19億元。反映出外資持續看好大陸股市，8月、9月淨買入額穩步提升。

香港信報報導，「十一」連假前夕，滬深兩市9月30日合計成交值為9,504億元，中止連續第49個交易日破兆元的歷史紀錄。2021年初至9月30日，滬深兩市漲跌互現。其中，上證指數累計上漲1.86％至3,568點，深成指則累計下跌3.5％至14,309點。

2021年以來，大陸官方持續推進金融業對外開放。大陸銀保監會主席郭樹清9月下旬表示，大陸將堅定不移推進改革開放，堅持「兩個毫不動搖」，對國有、民營和外資企業一視同仁，為所有市場主體營造良好發展環境。大陸歡迎外資金融機構進入大陸市場，共用大陸發展機遇。

券商招商證券分析，從對海外機構的調查來看，疫情之後，國際投資者對大陸資產的認可度、關注度進一步上升，中長期投資意願進一步增強。

第一，人民幣國際化是大陸資產被國際投資者接受的重要依託。第二，新冠疫情加劇低利率環境，進一步使得長期投資者看好新興市場，促使大陸市場吸引力上升。

川財證券首席經濟學家陳靂指出，境外資本持續湧入大陸市場，源於大陸資本市場對外開放步伐不斷加快。在行業准入放寬，加上資本雙向流動加快的背景下，外資機構布局大陸市場進程將進一步加速。

國信證券認為，雖然此前外資流入、流出波動放大，但目前A股市場在盈利好、估值低的組合之下，仍具備非常高的投資性價比。同時，目前外資對A股配置比例依然處於低配狀態。長期來看，外資持續淨流入依然存有空間。

(時報資訊)