中國物流與採購聯合會5日公布，9月份中國大宗商品指數（CBMI）為100.3，較上月小幅回升0.8個百分點，不過回升的幅度低於往年同期表現。報告指出，由於9月多地在「能耗雙控」下限電限產，供給端受到明顯擠壓，預估第四季大宗商品市場可望回穩，但經濟增速下滑壓力猶存。

報告顯示，觀察9月份大宗商品的各分項指數，供應和庫存指數繼續下跌。主要是限電限產措施下，如鋼鐵、電解鋁、工業矽、煤化工、紡織印刷和化纖等能耗較大產業幾乎都無法開工，進而影響鋼鐵、有色金屬和汽車供應量繼續下降，鐵礦砂供應量因此止跌回升。

另一方面，面對煤炭短缺問題加劇，大陸官方加速山西、貴州、黑龍江等煤炭大省的煤炭增產，以保障民生用電，這也讓9月份的煤炭供應量較上月份增加3.3％。隨著10月份進入冬季儲煤季節，預計接下來煤炭供應量也將逐步提高。

報告指出，展望10月，市場供需情況可望逐漸改善，商品庫存水準可能小幅下降，進而推動大宗商品市場持續回暖。不過報告指出，目前大陸國內製造業增速有所放緩，加上限產的力度是否會減弱、缺電現象是否能得到緩解等因素，Q4的大宗商品市場仍有諸多不確定性。

中國物流信息中心研究員李大為分析，從9月官方製造業採購經理人指數（PMI）跌破榮枯線來看，目前最應關注內需不振的問題。他表示，對製造業來說，在需求下降與成本上升的雙重擠壓下，有愈來愈多企業陷入困境，也透露經濟下滑壓力正在加大。

李大為表示，接下來還應關注美國縮減購債規模對大宗商品市場的衝擊。一旦美國開始減少購債，風險資產價格勢必大幅回落。另外市場也預期，歐洲央行（ECB）可能提前結束資產購買行動，這將加重投資者對大宗商品價格的悲觀情緒。

李大為並指出，在「能耗雙控」政策的要求下，各省市為達到降低能耗的目標，仍有不小的挑戰。另外，在大氣治理方面，秋冬季限產已是常態化環保管控，預估鋼鐵、有色金屬等大宗商品供給大幅收縮的態勢難改。

(時報資訊)