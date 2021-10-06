大陸大宗商品價格持續飆漲，尤其多地因缺煤而引發的限電限產措施，更危及總體經濟表現。為防堵熱錢違規炒作，大陸銀保監會5日公布最新措施，禁止資金違規參與煤炭等大宗商品投機炒作，同時嚴禁對煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸，確保提供金融支援。

銀保監會5日公布「服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通」的通知，強調要嚴防銀行保險資金囤積居奇、哄抬價格，以維護煤電和商品市場正常秩序，做好「保供穩價」工作。

騰訊財經報導，近期不斷上漲的原材料和能源價格，加劇通膨的壓力。據外媒追蹤23種能源、金屬和農作物期貨合約的商品現貨指數，2020年3月觸及四年低點來，2021年加速上揚，更在本周創下史上新高，其中漲幅最大的就屬天然氣、石油等能源大宗商品。能源價格居高不下，進一步影響農產品出口國，包括棉花等農作物價格同樣飆漲，且短期內通膨壓力未有解套良方。

以大陸生產者物價指數（PPI）年增率來看，從2月份以來一路走高，8月份PPI增速更來到9.5％的13年高點。大陸國家統計局將在10月14日公布9月份PPI、消費者物價指數（CPI）數據，市場預期PPI可能再飆新高。

面對此一情勢，大陸官方除了早前釋出銅、鋁、鋅、原油等大宗商品的國家儲備，以平抑市場價格，另外也從源頭開始防堵熱錢炒作商品，加劇供需失衡局面。

「通知」要求，嚴禁挪用信貸資金或透過理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利。此外，嚴禁銀行保險資金違規流入股市、債市、期市，影響大宗商品價格，空轉套利。

值得注意的是，「通知」並針對信貸管理提出諸多規範，包括壓縮過剩產能的相關貸款，不得繼續支持長期虧損、失去市場競爭力的「僵屍企業」，加快不良資產核銷進度，防止信貸資源被長期低效占用，此外，還提出嚴禁挪用各種貸款包括經營貸、消費貸投機炒作茅台酒、名貴普洱茶等高端消費品，防止資本無序擴張。銀保監會此舉足見資本炒作商品熱潮，已從原物料蔓延到消費品市場。

另在消費貸款方面，「通知」要求不得誘導消費者盲目借貸，或過度使用分期，並防止以卡養卡、以貸還貸，助長過度負債。

(時報資訊)