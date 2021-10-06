當前中國正遭逢缺電危機，外媒5日指出，限電限產將打擊大陸的經濟復甦，並進而掀起連鎖反應，包括干擾全球供應鏈穩定，加劇全球通膨壓力。

華爾街日報報導，中國的限電問題已成為全球市場與業界關注的焦點。正如總部位於美國奧克拉荷馬州、生產保溫瓶和背包等產品的Simple Modern，其浙江衢州的供應商上周接到地方政府通知，每周只能開工四天，而非平常的六天，同時還必須遵守用電上限。

Simple Modern執行長Mike Beckham表示，官方新規將會使其工廠產能減少約三分之一。Beckham預計，在市場需求保持旺盛的情況下，2022年春季，美國許多產品的零售價漲幅可能會高達15％。

Cre8tive Brand Ideas則是一家從事品牌包、服裝、配件等商品的英國經銷商，其董事總經理Steve Cooke表示，公司供應商有80％的產品採購來自中國，2021年不斷上漲的運費及供應鏈問題已經推高公司成本，並推遲向客戶交貨的時間。隨著中國電荒拖累生產，預計這些壓力還將加劇。

報導稱，過去一周以來，多家機構聲稱缺電問題是中國經濟增長面臨的另一個威脅，紛紛調降中國2021年的經濟預測，大致從稍早的8.5％左右下調至8％，甚至更低。最新加入此一隊伍的則是牛津經濟研究院。

牛津經濟研究院5日公布最新報告，將中國2021年第四季經濟年增率預測，從5％調降至3.6％，這意味著將2021全年成長預測從8.4％下調至8％。牛津經濟研究院還將中國2022年經濟增速預測從5.8％，調降至5.4％。

(時報資訊)