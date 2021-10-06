美國貿易代表戴琪4日宣布，放棄美中第二階段貿易協議談判，僅聚焦中國在第一階段協議中的擴大採購承諾。美國農業部長威薩克（Tom Vilsack）指出，拜登政府將以50億美元農產品採購缺口，向中國施壓。

外媒報導，威薩克近日在電話會議中表示，中國在中美第一階段貿易協議中，同意解決57項針對美國農產品出口的非關稅貿易壁壘，尤其衛生和植物檢疫問題，為主要的重點所在。

威薩克指出，拜登政府將為此在接下來的貿易談判中，要求中國兌現57項結構性貿易壁壘相關承諾中的7項，若中國據協議兌現承諾，加速並簡化批准生物技術特徵的程序，將為美國農民帶來更多貿易的機會。

採購方面，威薩克引述數據指出，中國承諾擴大美國農產品採購，如今距離目標約仍有50億美元缺口尚未兌現，由於這對美國貿易相當重要，因此拜登政府將向中國施壓，強烈要求其履行第一階段貿易協議承諾的責任。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員鮑恩（Chad Bown）的報告顯示，中國對美國採購承諾距離預定目標持續落後，但距離協議時限已進入倒數。

截至2021年8月，美國實際對中出口產品僅為協議目標的62％。其中，農產品實踐率已屬最高項目達92％，工業產品和能源產品則分別僅有64％和56％。

威薩克在2月份剛上任時曾表示，新冠疫情成為中國對美採購數量的市場影響因素，但中國似乎正履行協議責任，持續加大購買美國產品。

威薩克當時認為，中國還需一些時日就能達成購買美國農產品項目所設定的目標。然而，他亦指出，面對複雜的美中關係，各項變因皆可能對實際採購情形造成影響。

(時報資訊)

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