中國與澳洲近兩年因疫情溯源問題導致關係惡化，中方並在2020年底禁止澳洲煤炭進口。惟近期中國因燃煤庫存不足導致停電限電，重擊供應鏈與民生。5日傳出，為確保電力供應穩定，原本抵制澳煤進口做法出現修正，9月份破例讓停留在港口外的澳洲貨船靠岸卸貨。

近期大陸缺電形勢嚴峻，日前中國國務院副總理韓正為此召開緊急會議，強調要不惜一切代價確保今冬供電，並下令國有礦企即使超出年度限額，年底前也要全力產煤。

英國金融時報援引航運經紀商Braemar ACM Shipbroking首席散裝貨運分析師Nick Ristic指出，一年前，中國對澳洲實施煤炭進口禁令後，一直滯留在中國港口外的幾艘澳洲貨船，9月份終於獲准靠港，且進口船舶的吃水深度都有改變，可見船上燃煤已經卸貨，估算約有45萬公噸。

另據能源研究機構Kpler表示，9月共有5艘原本在中國港外等候的澳洲貨船，已卸下38.3萬公噸的燃煤。分析指出，原先非正式禁止進口澳煤的中國，如今卻允許澳洲貨輪卸載燃煤，可見其缺電的情況相當嚴重。

澳洲一直是中國最大的煤炭進口國，2015年兩國簽訂自由貿易協定後，澳煤更大量出口中國，年出口額近400億美元。但2020年年初新冠疫情爆發後，澳洲呼籲針對疫情進行國際調查，致使兩國關係急轉直下，中國政府並對澳洲紅酒、農產品、水產品等祭出高關稅。2021年前七個月，中國僅進口78萬噸澳煤，相較過去每年7千多萬噸的規模，落差頗大。市調機構IHS Markit大中華能源研究部主管Lara Dong認為，澳洲貨輪獲准靠岸卸煤是鬆綁的訊號，但不表示中國對澳煤進口會有重大的政策改變。

(時報資訊)