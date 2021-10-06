經過半年多的檢視，美國貿易代表戴琪在當地時間4日的演講中定調，拜登政府接下來的對中貿易政策或將再出重拳。戴琪指出，中國政府對半導體等行業的巨額補貼，已損害美方和世界的繁榮，美方不排除展開「301調查」。至於企業高度關注的關稅問題，美方可能加徵新的關稅。

綜合外媒報導，戴琪在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）演講時指出，中國政府投入數十億美元補貼農業、鋼鐵和半導體等產業。她批評，「中國不遵守全球貿易規範，損及美國和世界其他國家的繁榮」，因此美國不排除對中國啟動「301調查」，而這或將連帶加徵新一輪關稅。

中美貿易協議方面，美國貿易代表署已確認，中國並未履行第一階段貿易協議的擴大採購承諾，戴琪近日將就此與劉鶴重啟談判，進而要求中國履約。此外，美國預期難以使中國經濟制度進行深入改革，因此將放棄與中國的「第二階段」貿易協議談判。關稅部分，貿易戰爆發以來，美國對中國眾多進口商品課徵高額關稅，使美國進口商負擔沉重成本。戴琪對此表示，部分商品將進入「有針對性的關稅豁免程序」，排除部分商品的高額關稅，以確保現行架構符合美國經濟利益，緩解美企壓力。

戴琪過去曾表示，中美之間存在全球最重要的貿易關係，但美國政府對中政策持續導向脫鉤一途，使商界的擔憂與日俱增，數度呼籲美國重啟對中談判，避免完全脫鉤。戴琪最新演講強調，拜登政府不激化與中國的貿易緊張局勢，但關注美國從雙邊「再掛鉤」尋求達成什麼目的。

美國之音引述彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）表示，戴琪的表態較預期更強硬，拜登政府不僅將延續美國前總統川普時期的關稅，也建立起加徵新關稅的可能性。

美中貿易全國委員會（USCBC）則認為，贊同戴琪以務實精神尋求與劉鶴重啟貿易談判，但商會仍擔憂「301調查」恐將重啟的風險，以及中國進口商品關稅豁免的政策，目前仍缺乏明確性。

中國官媒環球時報指出，「美國是時候用非貿易戰手段與中國共商解決問題了」。文章表示，中美貿易有許多具體事項可進行調整，中國在智財權、投資和美國貿易平衡的訴求方面，皆做出相應努力，但若美國阻止中國制定發展科技創新能力的規畫，並改變中國提升競爭力的國家政策，中方「絕不會答應」。

(時報資訊)