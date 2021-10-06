數位資產管理公司CoinShares於4日公布，加密貨幣投資產品和基金連續七周資金流入，因機構投資者眼見監管機關發表更具支持性的聲明，帶動信心提升。

CoinShares數據顯示，上周（截至10月1日止）加密貨幣投資產品與基金流入9,020萬美元，其中比特幣占6,900萬美元，呈現連續三周資金流入。過去七周，加密貨幣投資產品與基金共計吸金3.9億美元，2021年總計流入61億美元。

CoinShares投資策略師畢達費爾（James Butterfill）表示，「我們相信此決定性的情緒翻轉，歸因於美國證交會（SEC）與聯準會（Fed）表達更通融的說法，也讓投資人對此資產類別信心回溫。」

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）上周出席研討會時重申，他支持投資期貨合約的比特幣ETF，而非投資比特幣本身的ETF。隔日Fed主席鮑爾則向國會指出，Fed無意禁止加密貨幣。

受此帶動，比特幣價格逼近5萬美元，周一大漲2.3％至49,333美元的四周高點。根據Coindesk資料，比特幣周二續升至49,517美元，24小時漲幅3.7％。

CoinShares指出，以太幣投資產品與基金上周資金流入2,000萬美元，呈現連兩周吸金，不過近幾周市占皆流失至比特幣產品與基金。今年以來總計資金流入10億美元。

Coindesk數據顯示，周二以太幣勁升1.13％至3,392.4美元。

兩大數位資產管理公司Grayscale與Coinshares手中管理的加密貨幣相關產品規模，上周各增長至411億美元、46億美元。

(時報資訊)