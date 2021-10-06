由於美國棉花對中國輸出不斷增加，帶動美國棉花期貨創下近10年最高價位。

洲際交易所（ICE）交易最活躍的美國棉花期貨周一收漲0.4％到每磅1.05美元，再度改寫2011年9月以來最高價位。周二盤中續漲，最高曾升抵1.0722美元。總計棉花價格在過去10個交易日已經狂漲18％，這也意味隨後服裝價格也會跟進上漲。

去年美國以中國違反勞工權益為由，抵制中國最大產區新疆生產的棉花。不過美國企業仍可進口來自中國其他地區生產的棉花製品。同時間，中國也向海外進口棉花，多數是向美國與印度採購，但後者最近因病蟲害而收成欠佳。

根據美國農業部的資料統計，從8月1日開始的銷售年度，美國銷往中國的棉花銷量比去年同期高出83％。

該部門在最近發布的棉花展望報告中，還預測中國在本銷售年度的棉花消費可望達到4,100萬包、相當於890萬公噸，主要原因是受到疫情過後民眾對消費品的需求出現反彈。

隨著美國農作物開始收成，根據商品期貨交易委員會的最新數據指出，基金交易員也增加對棉花的多頭部位押注。目前全美棉花收成進度為13％，當中有62％是處於良好或優良品質，高出去年的40％。

Price期貨集團分析師史柯維（Jack Scoville）表示，迄今收成的棉花品質相當不錯，在中國對棉花需求不斷攀升，美國將可提供它所需的棉花數量與品質。

不過分析師也警告，近來中國的限電危機，恐對棉花與其它原物料的強勁需求造成衝擊。鑒於電力不足的問題持續擴大，導致當地許多工廠被迫停工，這也促使中國製造業活動終結過去連續18個月的擴張情勢，在9月出現疫情爆發以來的首次萎縮。

(時報資訊)