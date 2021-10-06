電商龍頭亞馬遜（Amazon）4日宣布，今年黑色星期五（Black Friday）特賣促銷活動提前開跑，希望吸引早鳥消費者搶先購物，以避免年終購物季商品延誤或缺貨狀況。

亞馬遜表示，各品項4日起「全面大降價」，包括流行服飾、電子產品、家居用品與玩具等。在接下來的兩個月，亞馬遜網站每天都會增加新的促銷商品。

知名品牌則預計於10月與11月「特定日」推出折扣活動，包括蘋果、KitchenAid與孩之寶（Hasbro）等。黑五購物節往年固定於感恩節隔天登場，象徵美國年終購物季揭幕。

亞馬遜周一亦推出名為「假日美容之旅」（Holiday Beauty Haul）的活動，主打美妝產品促銷。亞馬遜希望透過此活動吸引黑五購物節早鳥消費者，同時提振自家線上美妝銷售，該領域業績於疫情期間暴增。

各大零售商鼓勵消費者提前採購年終購物旺季商品，以確保他們的禮物能夠準時送達。除了亞馬遜外，Target也推出類似優惠活動，10月10日～12日於網站與實體店面同步展開，優惠商品高達數千項。

儘管今年年終購物季消費者支出預計較去年同期大幅成長，但零售業者今年面臨一系列挑戰，包括通膨壓力、供應鏈受阻與勞工短缺等。消費者也可能碰到商品延誤或缺貨狀況。

亞馬遜周一亦宣布自家購物APP新增一項功能，允許美國Prime會員在不知道親友地址情況下寄送禮物。用戶僅須輸入收件人電話號碼或電子郵件，後者便可收到通知並填寫寄送資料，或是選擇將商品換成禮物卡。

外界預期今年購物季恐面臨混亂局面，除了消費者需求暴增外，貨櫃船短缺、各大港口壅塞導致各式產品供應吃緊，包括汽車與鞋子等。而製造重鎮越南疫情升溫，迫使當地多家工廠停工，運動品牌耐吉日前便警告，這恐怕嚴重打擊自家運動鞋產量。

(時報資訊)