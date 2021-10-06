包括亞馬遜、谷歌與微軟在內的矽谷科技巨擘，5日出席美國政府舉辦的量子技術會議，拜登內閣正致力擺脫駭客威脅，並在蓬勃成長的量子產業取得優勢地位。

由白宮的科技政策辦公室（OSTP）舉辦的量子會議，預計討論量子運算的重要應用，量子運算預期比現今先進的超級電腦快上數百萬倍。

根據拜登內閣發言人表示，英特爾、IBM、波音、漢威聯合（Honeywell International）與Northrop Grumman等企業也將出席會議。

OSTP的量子資訊科學主管塔漢（Charlie Tahan）表示，外界對量子電腦與量子感測器抱持熱烈期待，我們試圖了解未來的量子電腦可處理的應用，進而造福社會。

基於物理學核心原理的量子技術目前仍在初期階段，但逐漸獲得投資人關注，後著期望該技術能為醫療保健、金融、人工智慧、天氣預測等領域帶來突破性變革。

拜登內閣格外看重量子技術對國家安全的助益，量子技術可輕易破解現今的加密標準。近年網路攻擊事件頻傳，導致企業與產業蒙受巨額損失。

塔漢指出，美國政府也期望能鼓勵更多學子投入量子領域，提升民間研究發展的網路安全，防止駭客窺探和竊取機密資訊。

美國國會已經對量子產業挹注數億美元資金，其中包括量子研究實驗室。目前正在審議階段的法案，可能再對量子領域投入數十億美元經費。

被華盛頓視為海外最大對手的大陸，亦投入大量心力開發量子技術。

受邀出席量子技術會議的其他企業組織，還包括美國量子新創公司ColdQuanta、QC Ware、Rigetti Computing、Zapata、IonQ、加拿大同業D-Wave，以及量子經濟發展聯盟（QED-C）等。

(時報資訊)