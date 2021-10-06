在涉嫌炒股的兩名聯準會（Fed）官員已經下台之後，又傳Fed副主席克拉瑞達涉嫌內線交易，Fed旗下獨立監察機構-監察長辦公室（OIC）表示，將針對Fed官員去年的金融交易是否違法展開調查。

不敵外界輿論壓力，去年頻繁進出股市而引發非議的兩名地區聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與羅森格倫（Eric Rosengren）已宣布提前退休。

由於兩人去年進行股票交易時間，恰巧是Fed為了穩定金融市場與提振經濟，而將短期利率降至近零水準，並大舉收購數兆美元債券的敏感時機，這也不禁令外界質疑這些行為是否已涉及利益衝突。

前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭去年進行多筆價值逾百萬美元的股票交易，當中包含蘋果、臉書與雪佛龍等。至於前波士頓聯準銀行總裁羅森格倫則是投資多家不動產投資信託基金。

上周五（1日）又有媒體爆出Fed副主席克拉瑞達（Richard Clarida）在去年2月27日售出價值介於1到5百萬美元的債券基金，轉而買進兩檔股票基金。這些交易剛好發生在Fed發布聲明，聲稱將會密切觀察疫情爆發情勢與其對經濟影響的前一天。數日後，Fed開始調降基準利率。

周一稍早，民主黨參議員華倫（Elizabth Warren）呼籲證券交易委員會（SEC）應該著手調查這三名官員的投資行為是否已違反內部交易規定。

華倫在致函給SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）的信中寫道，「Fed官員的金融活動報告，已引發是否牽涉利益衝突的嚴重質疑，並且凸顯他們對公眾信任的漠視」。

這三名官員都曾參與Fed的利率政策辯論，並有權取得Fed經濟學家分析與追蹤的大量數據。此外，他們的言行對於金融市場也有一定影響力。

(時報資訊)