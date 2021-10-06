隨著全球各國央行都在試驗新形態的貨幣，美國聯準會（Fed）最快於本周將公布推出美國版數位貨幣潛在好處與風險的評估報告。由於官員對於此案意見高度分歧，因此Fed不太可能很快就是否發行數位美元做出決定。

　與比特幣等加密貨幣不同，Fed版本的數位貨幣將由美國央行發行與擔保，如同美元紙鈔與硬幣一樣。

　支持者認為，Fed發行數位美元將可讓資金更快速地在金融系統中流動，且成本更低，並讓未有銀行帳戶的民眾採用此一數位貨幣，同時也為政府提供一種有效的紓困管道。

　Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）上個月底在全美企業經濟協會（NABE）上表示，另一個有利採用的考慮因素在於，跟上其他考慮發行國內與國際支付數位貨幣的國家。

　布蘭納德指出，「鑒於美元在國際支付的一哥地位，我很難想像美國在這種情況下並未發行類似的數位貨幣。」

　然而，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）對於此案則持保留態度。他上個月表示，考量美元在全球的關鍵地位，發行數位美元的重點不在於搶先成為第一個發行的國家，而是端出好的方案。

　鮑爾與其他官員指出，Fed的相關研究報告還處於「早期和探索階段」。

　他在9月22日的記者會上表示，「在確認發行數位貨幣確實利大於弊，他們才會考慮發行所謂的央行數位貨幣（CBDC）。」

　鮑爾另外還提及發行數位美元的其他挑戰，包括許多美國人仍偏好使用現金，以及可能涉及的隱私問題。

　Fed金融監管負責人卡爾斯（Randal Quarles）同樣對發行數位貨幣的必要性提出質疑，他今年夏天表示，美元現已「高度數位化」，而且Fed若發行CBDC也不一定有助於將未有銀行帳戶的人吸引到金融體系中。

(時報資訊)

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