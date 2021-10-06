繼大陸爆發限電危機後，印度也傳出因電廠存煤偏低而面臨缺電危機，中鋼執行副總黃建智表示，中鋼印度廠生產暫無影響。此外，越南河靜鋼表示，9月熱軋與線材接單順利達標，後市行情仍需要觀察。

中鋼、中鴻5日股價雙雙反彈上揚，中鋼上漲0.6元，收35.6元、漲幅1.71％；中鴻大漲1.9元，收在39元、漲幅5.12％。

中國大陸因實施「能耗雙控」政策，9月底爆發限停電危機，導致江蘇、廣東等地不少台商企業被迫配合停工與減產，10月1日起好不容易逐步恢復供電與復產，現在又驚傳印度地區因電廠燃煤存糧偏低，同樣面臨缺電危機。

對於印度面臨缺電危機，是否危及台資企業產銷秩序，對此，黃建智表示，目前中鋼印度廠所在地區的電廠未限電，產銷秩序暫時無影響，且9月生產、出貨都達到1.4萬公噸，已是正常水準；另印度10月以後，恰逢雨季結束，是內銷旺季，因此第四季市場前景應可期待將比第三季更好。

中鋼印度廠主要生產電磁鋼片產品，規劃年產量20萬公噸，主要供應當地市場馬達所需原料。

此外，對於越南市場傳出疫情趨緩，對於河靜鋼接單情況與市場行情是否跟著好轉，河靜鋼表示，9月接單順利達標，目前越南市場行情似乎還未見明顯反彈，且後市看起來仍是穩中偏弱些，還得繼續觀察市況變化。

(時報資訊)

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