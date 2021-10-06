受到大陸「能耗雙控」影響，近日來國際鎳價大跌，是否衝擊不銹鋼廠10月接單，備受關注。對此，包括唐榮、燁興、彰源、允強、運錩等相關鋼廠表示，目前雖然市場有點觀望氣氛，但接單仍朝規劃目標持續進行中，預期影響不大。

不銹鋼族群包括燁興、彰源、新光鋼、運錩等5日股價，都呈現反彈上漲局面，其中燁興大漲1.75元，收在26元、漲幅7.22％；彰源上漲1.15元，收在30.6元、漲幅3.90％；新光鋼上漲1.8元，收在58.6元、漲幅3.17％；運錩上漲1.1元，收在31.9元、漲幅3.57％。

不銹鋼廠表示，上週不銹鋼上游大廠開出10月不銹鋼價以來，受到大陸「能耗雙控」政策影響，大陸許多地區都限電、停電，鎳原料需求減少，導致國際鎳價大跌，現貨與期貨價狂跌1,000多美元，截至5日止，鎳現貨與期貨價每公噸跌到1.78～1.79萬美元左右。

對此，彰源表示，上游鋼廠燁聯、唐榮上週開出10月盤價，每公噸調漲4,500元，該廠跟著反映價格，至於10月內外銷接單包括大陸鋼廠，規劃目標量為1.5萬公噸，目前接單情況還算順暢，持續朝目標前進。

允強表示，近日來在國際鎳價大跌下，市場確實呈現觀望氣氛，加上航運塞港影響，外銷出貨多少受到影響，導致10月接單略遜一些，但仍力拚單月接單量1.7～1.8萬公噸。

運錩表示，高雄廠9月出貨維持暢旺，單月出貨量超過1萬公噸，10月接單雖然市場有觀望氣氛，加上大陸正在放十一長假，鋼廠處於停工狀態，不過該公司接單仍朝規劃目標持續進行，預期影響不大。

燁興表示，目前10月接單持續承接中，但受到鎳價下跌影響，與鋼價相對來到高點，難免影響接單，預期單月接單應比9月差一些。

(時報資訊)

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