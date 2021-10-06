散裝航運鬧船荒、支撐高運價，波羅的海乾散貨指數BDI在9月突破5,000點大關，為2007～2008年來新高。對照慧洋-KY 9月合併營收達17.09億元，續創歷史新高，自結營業利益8.06億元，營利率也達47％；加上9月處分兩艘船舶有處分利益約100萬美元，另有兩艘船舶解約賠償金收入約2,000萬美元，自結單月稅前盈餘13.4億元，每股稅前盈餘1.8元。

累計今年前三季，慧洋-KY合併營收129.82億元，稅前盈餘51.43億元，每股稅前盈餘6.89元，營益率自6月來維持在40％以上。

隨著大陸用電危機擴大，不僅影響工業生產，也影響港務裝卸貨作業流程，使塞港問題雪上加霜，大陸能源不足問題，未來是否擴大從其他國家採購燃煤，增加散裝航運船舶需求，慧洋密切觀察中。

慧洋9月董事會也通過新造船計畫，預計以不高於5,600萬美元（約新台幣15.5億元），增購兩艘高規格節能減碳散裝貨輪（Handy / 40,000 DWT），累計慧洋共有15艘新造船訂單。

慧洋表示，9月業績成長受惠海上船舶周轉率持續低迷，全球進入搶船時代，供不應求。慧洋9月一筆業外賠償金收入約2,000萬美元，係因租家考量未來環保要求，而提前解約不符未來減碳標準之長約船舶，但該船舶隨即已找到新的租約，將可為慧洋賺進較高租金，也顯示市場船荒情況嚴峻。今年來散裝航運淡季不淡，樂觀預期運價高檔可持續到年底。

第四季即將進入巴西鐵礦砂開採、北美穀物收成出貨旺季，各國對原物料的需求居高不下，加上美、印等國也通過基礎建設法案，鋼鐵礦需求加大，均需靠散裝貨輪來運輸，加上過去市場造船量低，2000年大量生產的中小型船舶將到達使用年限，2023年新環保法規將大幅影響全球船舶供給，使得散裝航運持續鬧船荒，慧洋樂觀看待運價可望維持高檔。

慧洋目前船隊規模達134艘，平均船齡僅七年，且逾五成為新型節能船，另受惠在航運谷底造船策略更深化與造船廠合作關係，在現今無產能提供給散裝船的情況下，慧洋今年仍已向船廠訂購七艘最新節能散裝船，拉大與同業競爭差距。

(時報資訊)

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