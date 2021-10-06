副總統賴清德5日以錄影方式出席2021世界投資者周聯合論壇致詞表示，世界各國已陸續鬆綁防疫管制，經貿活動持續增溫，因疫情帶動的宅經濟、遠距商機及數位轉型商機依然保持相當動能，加上出口暢旺、投資強勁等有利因素，相信2021年台灣經濟仍然可穩健成長。

賴清德表示，面對後疫情時代因疫病傳染、極端氣候、地緣政治衝突等不確定因素，再加上工業4.0帶來的衝擊，台灣未來唯有持續創新產業價值、進行多元經貿布局、提升投資動能、發展永續能源，才能在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，搶奪先機，迎接新局。

他指出，在美中對抗不斷加劇的經貿結構下，多元布局越來越重要。總統蔡英文上任後，不斷透過相關政策，讓台灣生產據點與市場不要過度依賴單一國家，讓貿易夥伴與投資地點更多元布局，其中，申請加入CPTPP，就是台灣全球經貿布局中非常重要的一步。

賴清德認為，主要會員國對台灣申請加入CPTPP都持有正面評價，國發會評估，如果台灣能順利成為CPTPP會員國，對台灣GDP最高將有2％的貢獻。

對於台灣在後疫情時代的發展，賴清德表示，台灣位於亞太經貿樞紐，人才素質優良充沛，創新動能強勁，加上具有智慧財產權、資安保護完善等優越條件，很多國際企業包括微軟、Google、ASML、思科等紛紛加碼投資台灣，來台灣設立研發中心，藉此他要呼籲所有投資者，在全球經濟重新啟動關鍵時刻，要加碼投資台灣。

賴清德強調，面對國際減碳與永續發展趨勢，政府也正以展綠、增氣、減煤、非核為方向積極推動零碳再生能源發展，務必要將減碳挑戰化為產業投資、創造就業新機會，台灣將務實規劃2050淨零排放轉型路徑。

(時報資訊)