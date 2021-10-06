CRIF中華徵信所師法跨國集團經驗，斥資為台灣企業架構「Mr.ESG 永續供應鏈平台」，將於今（6）日「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」論壇正式公布，鼓勵企業界、銀行機構加入平台、一起行動，透過良好的ESG表現，提升永續競爭力，有效降低風險管理成本。

受邀與會的行政院副院長沈榮津，經濟部政務次長曾文生、金管會綜合規劃處處長胡則華，也將向廣大中小企業喊話：「政府挺企業，投入ESG永續就是現在，大家動起來」。

台灣企業「ESG揭露透明度」高居全球第三，截至2021年7月，國內投信發行22檔ESG主題基金、規模超過1千億元；綠色債券發行累計65檔，總額突破1,700億元。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，新冠肺炎疫情、中美貿易戰的相互影響下，供應鏈斷鏈已成為國內產業營運的最大威脅，而更令業者難以處理的是現在要掌握訂單，不是只靠準時生產供貨，「從資本市場到國際供應鏈，從投資經營到商品設計行銷」，如果不重視ESG的導入與落實，無法邁前任何一步。

BSI英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛、中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪兩位綠色經濟領域的專家達人，也將在論壇提供與會聽眾永續供應鏈的價值、國際永續分類發展，以及企業的ESG實踐作法。

ESG實踐的企業分享，是加快整體企業行動力的最佳作法。台灣金融研訓院董事長吳中書本次將主持綜合座談，以「強化ESG韌性 拓展永續商機」為題，邀請台北富邦商業銀行、台南企業文化藝術基金會、歐萊德公司等企業分享落實ESG於企業營運的經驗；優樂地永續服務公司董事長朱竹元則將提供當今永續金融、永續供應鏈的關鍵認知。

考量疫情的活動場地限制，主辦單位專程開闢論壇線上直播，提讀者、聽眾直接上網參與，有興趣者可掃描QR Code參與線上論壇，了解建構ESG永續產業的相關資訊。

(時報資訊)