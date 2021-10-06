央行一年不到，已三度出手打炒房，對此戴德梁行董事總經理顏炳立5日表示，目前資金豐沛、利率低，房市樂觀，儘管疫情後政府打房控管，但這種政策滾動式的管理，這個非常好，「漂亮！你沒把它掐死！」但是對房市的衝擊，還是有限，所以原本打房被視為今年房市的「黑天鵝」，但現在觀察來看，力道似乎沒想像中的大，打房效應，把黑天鵝「變成小鴨」。

至於未來房價會不會跌？顏炳立則直言：「如果等到買到低價房子？恐怕等到花兒都謝了！」

顏炳立昨天在公布第三季商用不動產市場季報時表示，目前豪宅房價，是悲情的，因為這一波房市熱絡，豪宅價格並沒有回到過去的新高；至於總體房市，是樂觀的，因為，剛性買盤非常積極，儘管疫情亂市，蛋白區市場還是火熱。

顏炳立表示，原本預期今年土地市場有量的城市，房市持續被看好，且會再上漲10％；原本他也看好六都的辦公市場，將再創新量，價格再寫新高，這些都陸續驗證。

顏炳立表示，像南港「世界明珠」辦公大樓，兩年前每坪成交130萬元，當時很多人不相信，最近成交七樓，每坪站上170萬元大關，至於住宅，則到每坪160萬元了。

展望第四季，顏炳立表示，土地市場還是會再發威。土地市場是靈魂，只要土地樂觀，房市就樂觀。

顏炳立表示，數字會說明，今年全台建物買賣移轉棟數，30萬棟是基本盤，其他是閒置資金進場的限期性投資買盤，大概十趴，因此全年有可能達到33萬棟。

另外大家都關心，房價會不會下來？顏炳立表示，觀察房市四根柱子，目前資金是多的，利率還是很低，供給則在「買到飽」之後會陸續釋出、要擔心的是供給變多了，第四是需求、避險需求出來了。所以符合地段、環境、可及性，「志玲就嫁了！」但蛋白區如果用蛋黃的價格來賣？那麼買的人，就是烈士，「要自我了斷！」

(時報資訊)