落實中央銀行要求第二戶房貸差別訂價，除公股行庫拉高第二戶房貸利率，民營銀行祭出的二房利率多介於1.6～1.72％。據悉，國泰世華銀和中信銀9月23日就已將第二戶房貸最低利率拉高到1.72％，但考量同業利率水準和業務競爭力，近期不排除修正至1.6％起跳。

至於玉山銀行及北富銀二房利率拉高到1.6％；台新銀則表示至少會拉高到1.5％以上

民營銀行業者表示，先前第一戶與第二戶房貸利率並沒有差異，同時很多客戶是買二間小坪數新屋後，打通成一大戶，所以就算一戶的房貸，但現在央行新政策後，必須視同第二戶，且第一戶利率多在1.3％附近。

以國泰世華銀為例，不論第二戶利率是1.72％還是1.6％，和第一戶最低利率1.37％都有明顯差別。

銀行局統計，到7月底為止，國銀房貸餘額第一大是土地銀行8,860億元，第二大是台灣銀行7,901億元，第三大是中信銀6,905億元，合庫銀行則以5,584億元排名第四，華南銀行4,732億元是房貸第五大行，第六大是台北富邦銀4,691億元，第七則是國泰世華銀行4,650億元，第八大是玉山銀4,155億元。

國泰金控總經理李長庚也表示，房貸業務其實是銀行最愛，雖然利率不高、淨利差也低，可是客戶還款付息穩定，最重要的是這是「獲客」工具，客戶借長期房貸，多年還款後，可能變成理財客戶，銀行也藉由房貸維持與客戶長期的關係更能了解客戶，所以房貸是現在仍是銀行「兵家必爭之地」。

(時報資訊)