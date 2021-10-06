交通部鐵道局30日召開高鐵新竹站特定專用區的地上權招商說明會，將釋出新竹站旁1.73萬平方公尺（等於1.73公頃）車站用地，開發作為旅館、工商展覽館、零售業使用，預計明年2月產生最優申請人，明年4月完成簽約，估將吸引約100億元投資。

鐵道局表示，本案招商基地位於高速鐵路新竹車站特定區車站專用區，面積約1.73公頃，建蔽率60％，供附屬事業使用的最大樓地板面積為5萬9,700平方公尺，將以設定地上權方式引進投資人開發經營，開發經營70年。

這是高鐵新竹站旁極少數未開發基地，且鄰近竹科區域的廠辦、商辦空置率持續下降，在供不應求情況下，租金明顯提高，有利於後續開發招商。這次釋出土地鄰近新竹生醫園區與高鐵站，相關交通設施相當便利。

這次招商基地可作為旅館設施、會議及工商展覽中心、餐飲業、休閒娛樂業，但不得經營特種服務業、百貨零售業、金融服務業、一般服務業、通訊服務業、運輸服務業、旅遊服務業及辦公室。

官員表示，高鐵新竹站特定區人口近五年平均成長11％，鄰近竹北市成長率近3.2％，這是因高鐵便利性促使許多北部廠商選擇進駐高鐵特定區，特定區內進駐之科技業廠商高達240家，近年基地周邊發展益趨成熟。

鐵道局補充，高鐵新竹站專用區開發，應規劃設計興建空橋，連通基地西側高鐵站區及東側新竹生醫園區留設的立體連通道銜接口，並負責後續維護、管理及所需相關費用。另也要針對基地範圍內非屬列管文物之水尾伯公廟（十三甲伯公、福德宮）及老樹，在興建期間由鐵道局協助處理修繕及修剪事項。

鐵道局預計2022年1月啟動資格審查，將兩階段審查合格申請人，選出最優及次優申請人，明年2月公布，最優申請人需在60天內完成簽約，最晚4月初需完成手續。

(時報資訊)