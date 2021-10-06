大查稅來了，囤房大戶要小心！財政部賦稅署長許慈美5日指出，財政部自即日起至2022年3月將啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對全國持有非自住房屋十戶以上者（約1,734人）全面查核其房租收入，初期將發函通知輔導申報，若囤房大戶未讀未回將採查核措施，若有漏報所得，將要求補稅甚至處罰。

許慈美表示，依照財政部房屋稅籍統計，若排除自住屋與無法利用面積如地下室、建築結構等情況後，全國約有50萬人持有非自住房屋，其中有1,734人持有十戶以上，財政部依據立院財委會決議，自即日起至明年3月間啟動專案查核，首要對象是針對十戶以上者要求申報租賃所得或說明原因。

財政部初期將針對囤房大戶1,734人發函輔導，許慈美指出，若在國稅局調查前自動補報補繳租賃所得稅款，財政部將不予裁罰。但若囤房大戶對輔導函不讀不回或短漏報，國稅局將追查房東過去七年內所得，核課漏稅額並裁處三倍以下罰鍰。

據了解，國稅局未來查核可能先採實地訪查，若確認囤房大戶名下房屋有出租情況，稅局可依此判定為漏報租賃所得，將要求銀行提供大戶帳戶金流紀錄，若確定有固定租金收入即可設算課稅。

另因應打炒房，財政部五區國稅局自2020年12月起也啟動三大「打炒房專案」，包括查核預售屋與舊制交易、特定未上市櫃公司股權交易、資金專法用途等。

財政部指出，我國自去年起針對個人與營利事業不動產交易如轉賣預售屋、新舊制房地交易等加強查核，合計已查到約700多件、補稅金額約2.5億元。

國稅局也查核個人利用空殼公司買房再轉賣股權規避房地合一重稅情況，國稅局已查到約百件、調整課稅所得額5.39億元。另針對適用資金專法5％自由運用資金追蹤控管計畫，若有違反專法規定將匯回資金投入房市將要求補繳稅負，補稅件數約個位數、僅補稅50萬元。

財政部指出，各政府部門通力合作，包括央行取消八縣市第二戶房貸寬限期、行庫調高特定地區第二戶房貸利率等，引導房市健全發展。目前國稅局同時啟動四大專案，包括三項打炒房專案與針對多屋族房東查核租賃所得，許慈美說，財政部會滾動檢討，以維護租稅公平。

(時報資訊)