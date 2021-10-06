緯創擴展旗下液晶顯示模組（LCM）業務跨向車載及工控領域，由100％持有之子公司鼎創有限公司，與JDI在台子公司台灣晶端顯示貿易（JDIT）簽訂股權收購協議，以日幣85.82億元（約合新台幣21.46億元）取得高雄晶傑達光電科技（KOE）100％股權。

JDI及緯創先前已於7月上旬各自召開的公司董事會中，通過買賣KOE案之決議，並簽署買賣標的清單條款。原預定緯創將以80億日圓的價格收購KOE，但在經過兩個多月的議價及協商後，緯創最終同意以高於先前預定的價格收購，並在10月5日完成收購協議簽訂，預計於今年底前完成股權交割程序。

緯創預期，透過該收購案，除將進一步深化與JDI的合作關係外，也將有利其液晶顯示模組事業擴大在車載、工控產品等應用領域布局，同時打進一線大廠客戶的模組供應鏈，進而強化緯創在全球製造的多元布局。

緯創亦強調，收購KOE後，除將繼續聘用現有員工，也會持續擴充KOE既有產線之產能與新產品線。

JDI方面先前則於季度法說會時指出，預計在出售KOE後，除可強化JDI自身在車載及工業應用核心業務的競爭力，同時也透過資產活化以提高成本競爭力，進而拉升營運靈活度和應變能力，並落實供應鏈多元化、提升獲利能力。至於台灣的製造廠KOE亦可因此增進業務競爭力。

未來JDI除與緯創既有的業務將持續合作，原本的模組組裝業務外包KOE的合作模式，而KOE既有在工業顯示應用設計部門及銷售部門，則皆將回歸至JDI在台子公司JDIT。此外，JDI後續亦將透過與緯創的合作綜效，擴大其在中國的車載及工業應用市場機會，推助其營運成長動能。

(時報資訊)

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