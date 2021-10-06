金管會5日公布，9月外資淨匯入29.1億美元（約新台幣811億元），是近四個月單月最大淨匯入量，且累計前九月外資淨匯入金額達103.64億美元，即今年來有近新台幣2,900億元的外資淨流入，創五年來同期外資最大淨匯入量。

往年每到第三季現金股利發放旺季，外資多數會呈現淨匯出，金管會解釋，這是因為外資領了現金股利就習慣匯出，但今年第三季外資合計僅淨匯出5.76億美元，創近五年同期最少淨匯出量，且主要是7月淨匯出逾35億美元，8月及9月都是淨匯入；今年外資領了現金股利非但沒大量匯出，反而加碼投資，是較特別的現象。

到9月底外資累計淨匯入總金額為2,188.64億美元，換算新台幣後重新站回6兆元，代表外資留在台灣投資的金額仍高，依舊是股市主要資金動能之一。

至於陸資到9月底淨匯入餘額為2,900萬美元左右，9月單月是淨匯出約1,200萬美元，陸資投資台灣上限是5億美元，目前僅占額度的5.8％，餘額是近八個月新低。

目前已進入第四季，9月下旬到10月初資本市場因大陸恒大事件及能耗雙控而出現較大波動，外資動向也格外受市場矚目。

去年因為新冠肺炎等因素干擾，全年外資賣超上市櫃股票5495.8億，全年外資及陸資合計淨匯出50.55億美元。

但今（2021）年據金管會統計，截至9月30日止，外資累計賣超上市股票約新台幣4,881.72億元，累計賣超上櫃股票約新台幣194.27億元，但若看前九月外資累計，仍是淨匯入103.44億美元，代表外資雖賣超台股，資金還是留在台灣，並未大量匯出，且今年若第四季沒有出現亂流，全年應可能維持淨匯入。

回顧2019年及2020年第四季外資都是呈現大量淨匯入，2019年第四季淨匯入110.67億美元、2020年第四季則淨匯入124.65億美元，似乎外資操作習慣上有年底匯入、等待隔年初台股新行情的意味。

(時報資訊)