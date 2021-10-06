壽險2021年獲利篤定創新高，壽險股或壽險金控股價是否已充分反應、達相對高點？國泰金控總經理李長庚5日表示，2022年底壽險接軌IFRS17（保險合約會計）相關準則會敲定，「短空長多」的「短空」即將過去，同時壽險基本面持續好轉，預期未來獲利及股利都會相對穩定，若想投資壽險股，建議每月買一點，2022年底前都還「追得上」。

李長庚強調，若是想中長期投資壽險股，「現在是好時機」，因為在接軌IFRS17前，壽險公司配發現金股利的能力是受法令制約。等於股價也會被壓抑，壽險公司有本業的基本財，也有靠資本市場的機會財，現在基本財不斷擴大下，只要2022年底接軌變數確定，利多就會展現。

他透露，如2020年3月23日是市場最低點，當時國壽大量進場加碼，成為這兩年獲利的來源，短期市場回檔，壽險帳面數字雖會「痛一點」，但只要資產負債管理好，短期跌深反而是進場好時機，累積未來更大的獲利本。

第二是李長庚預估美國最快要2022年下半年才會升息，台灣央行除非是預防性升息或台灣房價過度飆高，否則預估2022年都不會升息，新台幣低利率環境仍將持續，壽險近20年發的保單都是低利率，所以成本相對低，且未來市場殺價競爭大減，每一張保單都要篤定賺錢。

第三就是IFRS17與ICS（新清償能力指標）明年底前拍定，壽險這幾年被法規束縛、股價受壓抑的部分將逐漸雲開月明，且2026年正式接軌後，現金股利就不會像現在這樣必須先存在帳上作準備。

李長庚預估，2022年依舊是充滿機會及利多的一年，要買壽險股要「趕快」。

(時報資訊)