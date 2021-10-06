台股5日先蹲後跳，上演破底翻走勢，帶動加權指數由黑翻紅，終場上漲52點，收在16,460點。法人指出，大盤帶量反彈，留一根長下影線的「定海神針」，成功守住8月中的前波低點，加上9月營收利多題材發動、本土資金回籠，三大止跌訊號亮起，預料此波跌勢可望趨緩。

台股現股當沖率衝高至49.2％，搶反彈氣氛濃厚，其中，長榮、陽明及萬海融資維持率仍在131～139％低水位；融資5日減少15.83億元，10月以來大減144.13億元，融資餘額下滑至2,512.06億元。法人指出，台股反彈力道強弱仍要觀察後續升溫隱憂、美債務違約發展，以及外資賣超態度何時扭轉。

受美科技股重挫影響，大盤5日開低下殺逾百點，盤中低點來到16,162點，摜破8月20日16,248低點，所幸在破底後，低檔承接買盤進場馳援，投信及官股券商分別買超30.51、17.05億元，本土資金扮演重要拉抬角色，抵禦外資減碼163.44億元壓力，並進一步催動跌深反彈行情，力拱指數翻紅走揚，收在最高16,460點，高低點落差將近300點。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，大盤量增走揚，且形態上為實體紅K，留長下影線，搭配外資大舉賣超下，指數卻能逆勢收紅來看，可嗅出本土資金有逢低進場的味道，皆是台股短底出現訊號，有機會醞釀一波反彈行情。

尤其5日盤面領漲的指標族群由記憶體、面板及IC設計「雙D一C」族群擔綱，展現跌深反彈氣勢，加上9月營收動能強勁，第三季財報獲利可期，吸引多方資金布局。

展望後市，群益投顧分析師廖健佑表示，台股反彈動能強弱首先要看美股，目前盤面通膨利空已有適度反應，若聯準會沒有進一步緊縮貨幣政策的動作，預料台股受干擾程度會越來越小。

其次，雖然外資在現貨持續拋售持股，已連續6個交易日賣超，但台指期空單部位縮減，顯示追空意願不高。而台股近日殺盤壓力主要來自融資停損和散戶持股信心不足。短線盤勢因隔日沖出場可能還有震盪機會，研判指數若持續持穩，可望確立短期底部。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意