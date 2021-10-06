蘋果新機夠力，鴻海9月營收以5,857.31億元拿下歷年同期次高，連帶推升第三季及累計前三季營收同步攀高，雙雙寫下歷年同期新高的佳績。

鴻海5日照例公布9月營收，經結算9月營收為5,857.31億元，較上月的4000.49億元月增46.41％，也較去年同期的4663.63億元上揚25.6％，以歷年同期為準，營收僅次於2019年9月的5,878億元，拿下歷年同期次高，表現也明顯優於鴻海上次法說會中預期的「相較於今年第二季表現持平，但卻優於去年同期3％至5％」以及法人推估的「季增1％至2％，年增7％至8％」。

鴻海指出，就今年9月的四大類產品表現言之，相較於上月及去年同期，均以消費智能產品表現最佳，其次依序為元件及其他產品類別、電腦終端產品、雲端網路產品。

在第三季的表現部分，經結算單季營收為1兆4,038億元，也呈現雙成長，分別較上季及去年同期成長3.44％及8.8％，順利刷新歷年同期新高數字。

以第三季四大類產品的表現言之，相較於上季，以元件及其他產品表現最佳，其次依序為電腦終端產品、雲端網路產品、消費智能產品，若與去年同期相較，則以消費智能產品表現最佳，其次依序為元件及其他產品、電腦終端產品、雲端網路產品。

另累計前三季營收為4兆1,043億元，亦較去年同期的3兆3,484億元，年增22.58％，與第三季營收連袂創下歷年同期新高。

鴻海積極展開轉型之旅，預訂在10月18日登場的鴻海科技日（Hon Hai Tech Day）主打「感受、技術、軟體、體驗」四大主題，並將秀出三款由鴻海集團自主研發設計生產的E級距電動車、C級距電動車與電動巴士產品。

(時報資訊)

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