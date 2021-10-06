光學鏡頭領頭羊大立光9月營收出爐，為41.72億元，年減18.59％、月增近4％，並釋出10月營運可能與9月持平訊息；其第三季營收不足120億元，比外資券商估計更遜色，外資圈人士認為，大立光第四季營收若無爆發性成長潛力，股價壓力一時半刻恐難消除。

觀察外資圈對大立光財務預期，樂觀派估計值多在130～140億元之間，連極保守看待後市的外資研究單位單季營收財測也有120～122億元，對照大立光實際營收狀況，市場期盼的營運拐點似乎尚未到來。

摩根士丹利證券指出，儘管大立光對音圈馬達（VCM）、車用鏡頭業務寄予一定期望，不過，研判這些事業貢獻程度仍相當低，要開花結果還需一段時間。

大立光將於7日召開法說會，股價波段走勢卻黯淡無光。回顧8月以來，野村、麥格理、瑞銀證券等樂觀派外資，紛紛降評並轉投保守陣營。法人對智慧機鏡頭規格升級進度緩慢、產業競爭激烈的擔憂揮之不去；其中，最保守看大立光後市的高盛證券，股價預期下修到只有2,055元，寫下外資看大立光目標價新低。

大立光股價5日收2,070元，盤中最低下探2,050元，相比7月初高點3,230元，大跌將近四成之多。且就算不少個股5日開低走高，上演絕地反攻，大立光股價亦不為所動，壓力相當沉重。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意