大立光9月營收41.72億元因有蘋果光庇佑，月營收呈月增4％，寫下近8個月新高，惟表現仍不若去年同期，呈年減19％，不過在蘋果新機蜜月期續航下，大立光表示，10月目前看來拉貨動能與9月差不多。

■年減19％仍大不如前

受到9月營收回春所賜，大立光第三季營收119.78億元較第二季季增18％，惟年減幅度仍逼近2成，達19％，累計前三季營收339.11億元，也仍較去年同期減少17％。

大立光指出，以9月的產品組合言之，2000萬以上畫素產品占1～2成，1000萬畫素產品占4～5成，800萬畫素產品占不到1成，其他產品的占比為2～3成。

■外資頻頻唱衰毛利率

大立光9月營收沒有驚喜，似乎早在市場預料之中，儘管市場預知大立光在5日晚間就將公布9月營收，且營收仍有續強可能，但因外資放槍，認為iPhone 13拉貨，將帶動大立光第三季營收顯著提升，但因鏡頭升級有限，恐不利於毛利率表現，最保守的瑞銀證券甚至推估大立光毛利率會跌破6成，僅餘58％。

至於預期較樂觀的里昂證券也僅估64.9％，雖會來到全年的高點，但仍不敵去年同期的65.58％，直直落的毛利率讓搶短的買盤縮手，在少了多方支撐下，大立光5日股價再破底，終場以2,070元作收，下跌3.04％，2,000元整數關卡保衛戰可謂是一觸即發。

大立光即將在10月7日召開線上法說會，然因前景多空不明，市場觀望氣氛也轉趨濃厚，連法人買盤也在近期縮手，經統計近三個交易日三大法人的買賣超都縮減到不到百張的水位，頗有等法說會後再來判定多空的意味。

■7日法說會判定多空

法人指出，大立光即將在7日登場的法說會將是大立光股價的重要指標，會中大立光除將揭露第三季財報外，也將對今年第四季及明年的展望釋出最新訊息，此外，包括蘋果新機效益如何、手機鏡頭規格升級進展、車用鏡頭布局、音圈馬達（VCM）的最新進展以及料況的變化都會是全場的焦點。

不過最重要的還是毛利率的動向，由於外資近期頻頻唱衰大立光的毛利率，認為快則第三季，慢則明年，大立光的毛利率就會跌破六成關卡，顯見毛利率才是牽動大立光股價的最敏感神經。

(時報資訊)

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