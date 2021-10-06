楊潔篪 中美元首「習拜通話」不到一個月，傳出中共中央政治局委員、中共中央外事辦主任楊潔篪在5日與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）會面，商議「習拜會」可能性，近期台海局勢也可能成為會談重點。

南華早報5日引述知情人士說，楊潔篪會在5日離開中國，很可能於5日、6日在瑞士與蘇利文會面，兩人對話重點將是試圖重建中美溝通管道、落實領導人共識等。中國國家主席習近平和美國總統拜登剛在9月10日進行通話，外界關注此次楊潔篪、蘇利文的會談能否讓「習拜會」出現實質進展。

拜登上任美國總統後，至今仍未與習近平會面。過去數個月來，中美官員一直在探討「習拜會」舉辦的可能。此前中國曾表示，願意加強對話，但不太可能於2021年底舉辦「習拜會」。

2021年3月在阿拉斯加舉行的中美高層對話上，楊潔篪曾與蘇利文、美國國務卿布林肯激烈交鋒。當時楊潔篪以火藥味十足的發言成為全場焦點，他在布林肯、蘇利文面前直批「美國不能居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」。

楊潔篪與蘇利文分別是中美兩國外交和國安的核心人物，也讓外界關注兩人對話是否涉及台海議題。近日台海局勢緊張，美國國務院3日和4日持續關切共軍在台灣周遭的活動，中國外交部則在4日表示，美國違反一中原則，應停止為台獨撐腰打氣。

另一方面，繼上周末美、英、日等6國17艘艦艇（包括三艘航母）在沖繩海域軍演之後，英國、新加坡、澳洲、紐西蘭、馬來西亞將在8日進行五國聯防，英澳海軍已經會師南海，英國還部署兩艘新型巡邏艦艇進入太平洋，台海和南海局勢持續緊繃。

(時報資訊)