深陷財務危機的大陸地產商再添一家，名列百大房企的花樣年4日在港交所公告指出，未能償還當天到期的2.06億美元債務。消息一出加劇市場憂慮，不僅花樣年美元計價債券急跌至30美分創新低，更衝擊港股地產股5日表現，多檔個股大跌。

近期大陸多家房企債務出現問題，統計自2020年以來，包括華夏幸福、恒大集團、新力控股、花樣年等在內，共有8家大陸房企遭遇不同程度的經營、債務危機。

花樣年4日公布，在2016年發行本金總額為5億美元、利率為7.375％的2021年到期優先票據，其剩餘未償還本金額約2.06億美元，2021年10月4日到期，但未在該日付款。花樣年2021年半年報顯示，截至6月，美元債券餘額約43億美元，其中包括2021年稍早發行利率達到兩位數的部分債券。

據路孚特（Refinitiv）最新數據顯示，花樣年2022年7月與2022年10月到期的債券價格4日下跌5.3美分，報30美分，2023年1月與2023年7月的到期債券價格則下跌3.3美分，報29美分。在港上市的多檔地產股：中國奧園、佳兆業集團、時代中國控股、融創中國5日跌幅均超過10％。

國際信評機構惠譽5日將花樣年長期外幣發行人評等降至「限制性違約（RD）」，僅比「違約（D）」高一級，以反映該公司4日未如期還債一事。同時惠譽還降低花樣年高級無抵押貸款評級及美元債券評級，由「CCC-」下調至「C」。

華爾街日報報導，花樣年是由大陸前國家副主席曾慶紅的姪女曾寶寶於1996年創立，目前在北京、天津等多個大城市，目前仍有幾十個正在進行的建案。

花樣年9月29日公告將有非常重大出售交易，暫停港股交易至今。該股停牌前（28日）收盤價0.56港元，一個月來股價累計大跌21.13％，港股市值為32.33億港元。

該公司4日指出，受到疫情反覆、行業政策及宏觀經濟等多重因素影響，流動性出現階段性緊張。該公司已成立應急小組，正在制定風險化解方案。

(時報資訊)