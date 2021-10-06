各大行庫加速控管大陸曝險情況，不僅大砍授信曝險部位，連同股債相關的財務投資和財富管理「雙財」曝險都一起砍。其中，第一銀行自2020年第一季起即大砍大陸相關投資及交易部位，減幅高達七成多，相關投資餘額目前僅約1億美元，占整體外幣投資部位的比重降至不到1％。

一銀高層表示，此項調整主要是考量大陸企業信貸違約情況，以及政策修正產生的風險，因此認為風險不僅來自授信，連同投資、交易都必須一併調整，因此僅一年時間，投資及交易部位經調整後大降七成，現在剩下的投資曝險部位僅有大陸公債、政策型銀行、外商或台資銀行大陸子行發行的金融債，信用風險極低。一銀強調，未來不會再增加新的投資曝險部位。

華銀、彰銀、合庫等大型行庫在財務投資上，也採取了大幅減碼大陸相關部位的做法。

華銀高層指出，目前華銀在中港的投資曝險額度占整體外幣投資部位約3.6％，較前一年度大減約17億元；彰銀中港債券投資曝險占全體外幣債券比重，也從2020年的9％降至7％；合庫截至8月底止，對中港的債券投資餘額占全體外幣債券投資比重，也由2020年的8％降至7％。

針對基金銷售部分，行庫同樣提高警覺，兵分兩路進行修正，一方面減少上架的商品，另一方面不再推銷相關商品給客戶。

以一銀為例，根據內部最新清查結果，客戶目前投資大陸及港澳的基金餘額占全體客戶投資基金餘額僅約6％，其中高收債基金餘額只有1億美元，占比2.5％。彰銀2021年大陸單一市場高收債基金銷售量400多萬元，約占全行銷售基金規模的0.01％。

合庫指出，目前與大陸債券基金相關的部位，占總銷售基金規模不到1％，股票基金不到2％。華銀相關部位目前銷量占比為10％；兆豐銀合計大陸及高收債基金的銷售，占全體基金銷售的比重則不到7.5％。

(時報資訊)