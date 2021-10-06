大陸房產商財務連環爆，金管會緊盯國內金融業是否受衝擊、境內外基金是否踩雷。證期局副局長蔡麗玲5日指出，證期局統計至8月底為止，投信發行的境內基金有335檔投資大陸、金額3,725億元；境外基金則有458檔投資大陸，國人投資比重計算的曝險部位為1,407億元，總計境內外基金對陸曝險達5,132億元。

恒大爆雷後，另一大陸地產商花樣年控股集團也傳出資金吃緊，遭國際信評機構降級為「垃圾債」等級，立委郭國文要求金管會盡速盤點國人在大陸地產垃圾債的投資曝險情況，且應優先清查具官方性質的基富通平台及好享退基金，改善風險收益等級分類。

對此，蔡麗玲指出，境內外基金是分散性的投資，沒有針對每檔投資標的去進行統計，只有對整體大陸投資金額統計。至8月底的數據顯示，投信發行的境內基金有335檔投資大陸、金額3,725億元，占335檔基金規模32.24％，占整體投信規模7.61％；境外基金則有458檔投資大陸，國人投資比重計算的曝險比重為1,407億元，占境外基金國人投資金額3.5％，占458檔基金規模達7.36％，總計境內外基金對陸曝險5,132億元。

蔡麗玲說，投信業者本來就要盡善良管理人責任管理投資人的資產，已要求投信注意風險管理，落實內控制度，並注意投資標的分散性。2020年兩度請投信投顧公會要求投信業者，要隨時關注單一產業的投資風險，留意投資標的公司的財務狀況、債信變動、流動狀況。

她還說，大陸屬新興市場有來自新興市場風險，此外還有政治、資金匯出入管制等風險，8月特別再提醒投信業者注意投資標的所在地政治、ESG投資風險，會持續關注基金狀況，避免影響投資人權益。

銀行局主秘侯立洋指出，國銀一直嚴控對大陸曝險的管理，統計至2021年8月底，此部分占淨值比為36.7％，比1月的40.4下降3.7個百分點，2021年來每月都持續下降。為加強銀行對大陸授信風險的承受能力，金管會2015年起就要求國銀，對大陸授信第一類授信資產餘額的備抵呆帳及保證責任準備提存比率，應至少達1.5％，目前各銀行都已提足。

保險局主祕蔡火炎對此表示，截至7月底保險業投資大陸有價證券約2,575億元，占保險業國外投資比1.34％，「曝險比重並不高」，且保險業大陸投資有關資金運用項目設有符合條件，對於限額與信評、風管等都有相關的法規，例如壽險投資在公司債金融債要求信用評等為BBB+或以上，目前「相關規定都已有控管」。

(時報資訊)